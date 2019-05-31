Jandarmadan traktör sürücülerine eğitim
52 dakika önce
Ayvacık Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından ilçede traktör sürücülerine eğitim verildi.
Ayvacık Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:54 Kaynak: AA
Trafik Tim Komutanlığı tarafından ilçede traktör sürücülerine eğitim verildi.
Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim seminerine katılan köy muhtarları ve traktör sürücülerine traktör kazalarının nedenleri, sürücü ve araç kusurları, traktörlerde bulunması gereken donanımlar, muayenelerde dikkat edilen hususlar, yük ve yolcu taşıma esasları ile kazalarda ilk yardım konularında bilgilendirme yapıldı.
Seminerde ayrıca tüm katılımcılara traktör kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında broşürler dağıtıldı.
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