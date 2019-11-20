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Jandarmadan Türkiye geneli uyuşturucu uygulaması

6 saat önce

Jandarmanın Türkiye geneli uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 377 şüpheli gözaltına alınırken, 63 kilogram esrar ele geçirildi.

Jandarmadan Türkiye geneli uyuşturucu uygulaması, System.String[]

Jandarmanın Türkiye geneli uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 377 şüpheli gözaltına alınırken, 63 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye geneli jandarma sorumluluk alanında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu kullanımının yoğun olabileceği ve suç odağı haline geldiği değerlendirilen metruk binalar ile inşaatlarda ve köprü altlarında uyuşturucu uygulaması yapıldı.

Asayiş, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat ve komando timleri olmak üzere 15 bin 201 personelin katılımıyla 146 köpeğin kullanıldığı uygulamada, 5 bin 307 metruk bina eş zamanlı olarak kontrol edildi.

Uygulamada, 175 bin 165 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 377 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 20 şüpheliye işlem yapıldı, 11 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak suçundan da 20 şüpheliye cezai işlem uygulandı, 7 şüpheli de yakalandı.

Bunun yanı sıra kayıp olarak aranan 3'ü çocuk 5 kişi bulundu.

Operasyon kapsamında 63 kilogram esrar, 45 gram eroin, 8 gram kokain, 9 gram sentetik kannabinoid, 11 kök kenevir, 5 sentetik ecza ürünü, 10 gram metamfetamin, 16 bin 140 paket kaçak sigara, 1600 makaron, 7 tabanca, 6 tabanca şarjörü, 4 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği ile 67 mermi ele geçirildi.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:26 Kaynak: AA
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