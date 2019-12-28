Jandarmadan "Türkiye'nin Otomobili"ne destek mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek mesajı - Son Dakika

Jandarmadan "Türkiye'nin Otomobili"ne destek mesajı

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, dün tanıtılan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, jandarma ekip otosu fotoğraflarıyla "Biz çok elektrik aldık" mesajını paylaştı.

Jandarmadan

Jandarma Genel Komutanlığı, dün tanıtılan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, jandarma ekip otosu fotoğraflarıyla "Biz çok elektrik aldık" mesajını paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'nin sedan ve SUV modellerinin fotomontaj yöntemiyle ekip otosuna dönüştürülmüş fotoğrafları paylaşıldı.

Paylaşımda, "Biz çok elektrik aldık. Türkiye'nin Otomobili ile milletimizin emrinde olmak, milletimizin hizmetine koşmak, geleceğe güvenle bakmak için sabırsızlıkla 2022'yi bekliyoruz. Hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Jandarma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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