Jandarmadan tütün kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yapan 1 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi'nde S.D. adlı şahsın kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.D.'nin adresinde arama yapılmış, yapılan arama sonucunda; 9 kilogram tütün, 2 adet tütün sarma makinası, 376 bin adet boş makaron ele geçirildi.
Ele geçen malzemelere el konulurken, S.D. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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