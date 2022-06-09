İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, markette yaptıkları aramada 350 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 36 tek kullanımlık elektronik sigara ve 315 kutu yaklaşık 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Kumköy Jandarma Karakolu ekipler, Ilıca Mahallesi'nde H.Ü'nün işlettiği markette kaçak sigara ve tütün satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ta kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika

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