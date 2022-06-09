Manavgat'ta kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika
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Manavgat'ta kaçak sigara ve tütün operasyonu

09.06.2022 09:50
Manavgat'ta kaçak sigara ve tütün operasyonu

Manavgat ilçesinde bir markette düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde bir markette düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Kumköy Jandarma Karakolu ekipler, Ilıca Mahallesi'nde H.Ü'nün işlettiği markette kaçak sigara ve tütün satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, markette yaptıkları aramada 350 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 36 tek kullanımlık elektronik sigara ve 315 kutu yaklaşık 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Ü. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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İstanbul merkezli 10 ilde kaçak tütün operasyonu: 60 gözaltı İstanbul merkezli 10 ilde kaçak tütün operasyonu: 60 gözaltı Çorum'da kaçak sigara operasyonu Çorum'da kaçak sigara operasyonu
Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika

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