Jandarmadan, Uludağ'da kaybolan vatandaşların tahliye edilme anına ilişkin paylaşım - Son Dakika

Jandarmadan, Uludağ'da kaybolan vatandaşların tahliye edilme anına ilişkin paylaşım

Jandarmadan, Uludağ'da kaybolan vatandaşların tahliye edilme anına ilişkin paylaşım Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Uludağ Küçük Zirve'de kaybolan 3 vatandaşın tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.

Jandarmadan, Uludağ'da kaybolan vatandaşların tahliye edilme anına ilişkin paylaşım ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Uludağ Küçük Zirve'de kaybolan 3 vatandaşın tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Uludağ Küçük Zirve'de kaybolan 3 vatandaşın tahliye edilme anının görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Bursa Uludağ Küçük Zirve'de 3 vatandaşımızın kaybolduğu ihbarının alınması üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz ve diğer arama kurtarma birimleri bölgeye sevk edilmiş yapılan müşterek çalışmalar sonucunda 3 vatandaşımız kurtarılarak güvenli bölgeye tahliyeleri sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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