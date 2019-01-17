Jandarmadan Uludağ'da Nefes Kesen Operasyonlar

- Jandarmadan Uludağ'da nefes kesen operasyonlar Bursa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri Uludağ'da mahsur kalan tatilcileri ve kayakçıları işte böyle kurtardı Telesiyejde elektrik kesilmesi sonucu mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren bir kişi jandarma ekiplerinin...

- Jandarmadan Uludağ'da nefes kesen operasyonlar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri Uludağ'da mahsur kalan tatilcileri ve kayakçıları işte böyle kurtardı

Telesiyejde elektrik kesilmesi sonucu mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren bir kişi jandarma ekiplerinin halatla tellere tırmanması sonucu kurtarıldı

Kayak yaparken kaybolan bir kişi, JAK timleri tarafından uydu üzerinden koordinatlarının tespit edilmesi sonucu sağ salim bulundu

Ormanda kaybolan vatandaşı bulabilmek için ise komandolar seferber oldu.



BURSA - Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden olan Uludağ'da sömestr öncesi Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma olaylarına karşı tatbikat yaptı. Jandarma ekipleri, gerçeğini aratmayan tatbikatta, elektriklerin kesilmesi sonucu telesiyejde mahsur kalan ve donmak üzere olan bir tatilciyi, karla kaplı ormanlık bölgede kaybolan bir kişiyi, zirvede düşerek yaralanan kayakçıyı kurtardı.

Türkiye'nin önemli turizm ve kayak merkezlerinden Uludağ'da Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma timleri nefes kesen operasyonlar düzenledi. Karın yağmasıyla birlikte tedbiri elden bırakmayan jandarma, sömestr öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı ve Uludağ'da meydana gelebilecek her türlü yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma vakasına karşı 24 saat teyakkuzda beklemeye başladı.

Uydu üzerinden yerini belirlediler

Senaryo gereği dağda kaybolan bir kişi 156 Jandarma İmdat hattını arayarak kaybolduğunu bildirdi. Uludağ'da hangi mevkide olduğunu bilmeyen vatandaşın imdadına jandarma harekat merkezi yetişti. Ekipler, kaybolan şahıstan cep telefonunu kapatmamasını isteyerek, telefon sinyalinden kendisinin nerede olduğunu tespit edeceklerini söyledi. Şahsın telefon numarası Acil Çağrı Konum Belirleme Sistemi'ne yüklendikten sonra haritada kaybolan vatandaşın yeri tespit edildi. Mevki belirleme sistemi kaybolan vatandaşın yerini tespit ettikten sonra koordinatlar Uludağ JAK timlerine telsizle bildirildi. Jandarmanın özel telsizinde bulunan navigasyona 156 Jandarma İmdat'ın verdiği koordinat bilgileri girildi. Şahsın dağın zirvesinde Kuştepe mevkiinde olduğunu belirleyen timler, kar motorlarıyla dağa çıkarak kaybolan kişiyi bulmaya çalıştılar.

Kar motorlarının gidemediği yerlere yaya indiler

Uludağ'ın zirvesine çıkan timlerin kullandığı kar motorları ağaçlıkların arasında ilerlemekte zorlanırken, timler motorlarını bırakıp kaybolan kayakçıyı yaya olarak aramaya başladı. Kayakçıyı bulan ekipler, ilk önce sıcak su içirdi. Şoka giren ve ayağı kırılan kayakçıya ilk müdahaleyi JAK timleri yaptı. Kırılan ayağı sabitleyen ekipler, vücut ısısı düşenkayakçıyı termal battaniyeye sararak sedyeye koydu. Sedye ile yürüyen ekipler, daha sonra yaralı kadını kar motoruyla Uludağ 112 Acil Merkezi'ne getirdi.

Telesiyejde mahsur kaldı

JAK timlerinin operasyonunda senaryo gereği bir vatandaş Uludağ manzarasını izlemek için telesiyeje bindi. Ancak elektriklerin kesilmesiyle duran telesiyejde mahsur kalan vatandaş, 156 Jandarma İmdat hattını arayarak telesiyejde mahsur kaldığını söyledi. İhbarı aldıktan sonra harekete geçen JAK timleri telesiyejin yanına gelerek özel bir ekip oluşturdu. Soğuk havaya rağmen ekipler, bellerine taktıkları özel bir ekipman sayesinde telesiyejin tellerinde ilerleyerek mahsur kalan vatandaşın yanına gitti. Özel bir ip yardımı ile aşağı indirilen vatandaş başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Ormanda kaybolan vatandaş için komandolar seferber oldu

Bursa İl Jandarma Komando timleri, Uludağ'da ormanlık alanda kaybolan bir vatandaşı aramak için seferber oldu. 120 kişilik komando timleri ve özel arama köpekleriyle ormanlık alanda arama yapan jandarma, kaybolan vatandaşı bulmak için büyük çaba harcadı. Uludağ' da konuşlu bulunan Jandarma Arama Kurtarma timlerinin son 5 yılda bin 251 olayda 2 bin 420 kişiye yardım ederek kurtardığı belirtildi.

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