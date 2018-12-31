Jandarmadan Uludağ'da Yılbaşına Özel Önlem

Türkiye
'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ
'da, Bursa
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale için güvenlik önlemlerini artırıldı.
Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), asayiş, narkotik, trafik ve Ankara
'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerinin de aralarında bulunduğu 200 personel, 7 noktada güvenliği sağlamak amacıyla 24 saat mesai yapıyor.
JAK ekipleri, 8x8 arazi aracının yanı sıra UTV ve 4x4 arazi araçlarının da dahil olduğu 18 arama kurtarma aracıyla olumsuzluklara anında müdahale ediyor.
Trafik ekipleri ise çeşitli noktalarda Uludağ'a çıkan araçları detaylı aramalardan geçirerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıyor.
Ayrıca, özel eğitimli bomba arama köpekleri "Feza" ve "Çomak" ile narkotik biriminin "Varis" ve "Roket" köpekleri de ekipler tarafından otomobillerin aramalarında kullanılıyor.