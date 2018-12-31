Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uludağ'da Yılbaşına Özel Önlem

Jandarmadan Uludağ'da Yılbaşına Özel Önlem

23 dakika önce

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale için güvenlik önlemlerini artırıldı.

Jandarmadan Uludağ'da Yılbaşına Özel Önlem, System.String[]
Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale için güvenlik önlemlerini artırıldı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), asayiş, narkotik, trafik ve Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerinin de aralarında bulunduğu 200 personel, 7 noktada güvenliği sağlamak amacıyla 24 saat mesai yapıyor.

JAK ekipleri, 8x8 arazi aracının yanı sıra UTV ve 4x4 arazi araçlarının da dahil olduğu 18 arama kurtarma aracıyla olumsuzluklara anında müdahale ediyor.


Trafik ekipleri ise çeşitli noktalarda Uludağ'a çıkan araçları detaylı aramalardan geçirerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıyor.

Ayrıca, özel eğitimli bomba arama köpekleri "Feza" ve "Çomak" ile narkotik biriminin "Varis" ve "Roket" köpekleri de ekipler tarafından otomobillerin aramalarında kullanılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:16 Kaynak: AA

Türkiye, Jandarma, Uludağ, Güncel
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