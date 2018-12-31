Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uludağ'da Yılbaşına Özel Önlem

Jandarmadan Uludağ'da Yılbaşına Özel Önlem

1 saat önce

Yılbaşı tatilinde binlerce kişinin akın ettiği Uludağ'da, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı anında müdahale için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Jandarmadan Uludağ'da Yılbaşına Özel Önlem, System.String[]
Yılbaşı tatilinde binlerce kişinin akın ettiği Uludağ'da, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı anında müdahale için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), asayiş, narkotik, trafik ve Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerinin de aralarında bulunduğu 200 personel, 7 ayrı noktada 24 saat güvenliği sağlamak amacıyla mesai yapıyor.

JAK ekipleri 8x8 arazi aracının yanı sıra UTV ve 4x4 arazi araçlarının da dahil olduğu 18 arama kurtarma aracıyla yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Trafik ekipleri ise çeşitli noktalarda Uludağ'a çıkan araçları detaylı aramalardan geçirerek, vatandaşların GBT'lerini sorguluyor.

Ayrıca, özel eğitimli bomba arama köpekleri "Feza" ve "Çomak" ile narkotik biriminin "Varis" ve "Roket" adlı köpekleri de ekipler tarafından otomobilleri aramalarda kullanılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:08 Kaynak: AA

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