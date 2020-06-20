Jandarmadan uluslararası fuhuş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, "Örgütlü Olarak İnsan Ticareti ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yapan şüphelilere yönelik Fatih'te 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; kafe ve restoranlarda çalışmak üzere kandırılarak Türkiye'ye getirilip tehdit ve şantaj ile borçlandırılarak fuhşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken yabancı uyruklu kadınları zorla fuhşa zorlayan N.S., N.A. ve Y.O. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda; 15.000 lira, 500 dolar, 2.000 İngiliz Poundu ve 11.500 Özbek Somu, 150 Gr. Kokain, 2 Kg Skunk, 2 Adet Hassas Terazi, satışa hazır paketlenmiş vaziyette çok sayıda skunk maddesi, mağdurlara ait pasaportlar ile lamba şeklinde kayıt yapan gizli kamera ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube ekipleri; yurtdışından bağlantılı oldukları kişilerden, Türkiye'ye getirilen kadınların tehdit ve şantaj ile fuhşa zorlandığı ve uyuşturucu kuryesi olarak kullanıldıkları bilgisini aldı. Ekipler bir şebeke tarafından yabancı uyruklu kadınların kafe ve restoranlarda çalışmak üzere kandırılarak ülkemize getirildiği, tehdit ve şantaj ile borçlandırıldıktan sonra Fatih İlçesinde fuhşa ve uyuşturucu kuryeliği yapmaya zorlandığını tespit etti. Jandarma ekipleri şüphelilerin kadınları kayıt altına aldıkları gizli kamera görüntülerini kullanarak tehdit ve şantaj ile zorla alıkoydukları 4 ayrı adresi belirledi. Jandarma ekiplerince adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin apartman boşluğunda ele geçirdiği poşet ile evlerde yaptıkları aramalarda 15.000 TL, 500 USA, 2.000 İngiliz Poundu ve 11.500 Özbek Somu, 150 Gr. Kokain, 2 Kg Skunk, 2 adet hassas terazi, satışa hazır paketlenmiş vaziyette çok sayıda skunk maddesi, mağdurlara ait pasaportlar ile lamba içerisini yerleştirilmiş ve kayıt yapan gizli kamera düzenekleri ele geçirildi. Operasyonla (6) yabancı uyruklu kadın örgütün elinden kurtarılırken (3) şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince; cezaevi firarisi olduğu ve sahte kimlik kullandığı belirlenen örgüt lideri (N.S.) nin (5'i uyuşturucu imal ve ticareti) olmak üzere toplam (8) ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. (N.S.), (N.A.) ve (Y.O.) isimli şüpheli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şebekenin elinden kurtarılan (6) yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.