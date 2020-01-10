Jandarmadan umuma açık yer uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan umuma açık yer uygulaması - Son Dakika

Jandarmadan umuma açık yer uygulaması

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il geneli umuma açık yer uygulaması yaptı.

Jandarmadan umuma açık yer uygulaması, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il geneli umuma açık yer uygulaması yaptı. Jandarma uygulama esnasında 4 bin 985 kişi sorgulanırken, işyerlerine yapılan uygulamada ekipler sakızmatik kutusu adı altında, matiklerde kumar oynatıldığı tespit edildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, uyuşturucu dahil her türlü kaçakçılığa engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, aranan şahısların ve araçların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla; 64 ekip ve 249 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 17 sabit uygulama noktası ve 512 işyerinde yapılan uygulama neticesinde 4 bin 985 kişi sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 14 kişi yakalanmış, 1 kişi gözaltına alınmış ve 9 kişiye adli ve idari işlem yapılarak, yakalanan şahıslara 187 TL idari para ceza uygulandı. 5 işyerine kapatılması için tutanak tanzim edildi.


Uygulamada bin 62 araç kontrol edilmiş, 13 araca 6 bin 237 TL idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. Arama kaydı bulunan 7 araç yakalandı. Jandarma ekipleri bir işyerinde 3 adet kumar makinesine çevrilmiş sakızmatik ele geçirdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evi hakkında bilinmeyenleri anlattı
Kaçak avcılara 40 bin lira ceza kesildi Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Elma yüklü TIR devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Son Dakika Haberleri
18:36 Tokyo Olimpiyatları: Çevreci yataklar için 'sekse dayanacak' garantisi - Son Dakika Haber
18:36 Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi: Hak ihlali yok - Son Dakika Haber
18:32 Akrabaların kavgasında araya giren komşu yaralandı - Son Dakika Haber
18:30 Bitlis'te terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika Haber
18:25 Kümesten esrar çıktı! - Son Dakika Haber
18:08 Pompeo'nun Süleymani suikastını haklı çıkarma için söylediği sözler olay yarattı - Son Dakika Haber
17:31 Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 18:44:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan umuma açık yer uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]