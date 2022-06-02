Jandarmadan üniversite öğrencilerine tanıtım faaliyeti

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik Jandarma Genel Komutanlığı hakkında genel bilgilendirme ve mesleğe giriş koşulları' konularında tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

Faaliyette Jandarma Genel Komutanlığının işleyişi, çalışma alanları ile personel temini hakkında mesleki tanıtım yapıldı. Faaliyet, Asayiş Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Köpek Unsurları ve Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığınca icra edilerek öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. - ARDAHAN