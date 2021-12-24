Jandarmadan uyuşturucu laboratuvarına operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu laboratuvarına operasyon gerçekleştirdi. Çok sayıda uyuşturucu madde, yüklü miktarda para ve uyuşturucu imal aletleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ta uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 4 suç kaydı bulunan K.Ş. ve 1 suç kaydı bulunan H.A.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisinin alınması üzerine Manavgat İstihbarat, Manavgat KOM, Side Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, Sarılar Mahallesinde iki ayrı adreste yapılan aramada 2 adet skunk yetiştirme laboratuvarı, 21 kilo 500 gram skunk, 120 kök kenevir bitkisi, 2 adet tabanca, 15 adet tabanca ait fişek, 3 adet hassas terazi, yaklaşık 50 bin TL Suç geliri (14.900 TL, 2.300 euro, 158 dolar), 217 bin lira değerinde çok sayıda laboratuvar malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli K.Ş. ve H.A.Ş. isimli şahıslar, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, yasa dışı ekim ve 6136 SKM suçlarından gözaltına alındı. - ANTALYA