Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Madde Operasyonu

Jandarmadan Uyuşturucu Madde Operasyonu

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadan Uyuşturucu Madde Operasyonu, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kışla Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirtilen adreste yapılan operasyonda; 15 gram Kubar esrar, 10 gram metanfetamin, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet örgütsel doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

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