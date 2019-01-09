Jandarmadan Uyuşturucu Madde Operasyonu
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi. Erciş
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kışla Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirtilen adreste yapılan operasyonda; 15 gram Kubar esrar, 10 gram metanfetamin, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet örgütsel doküman ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:06 Kaynak: İHA
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