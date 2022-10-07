Jandarmadan uyuşturucu madde operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda satmak için evinde uyuşturucu madde bulunduran bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda Odunpazarı İlçesi'nde ikamet eden bir şahsın satmak için evinde uyuşturucu madde bulundurduğu öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak operasyon düzenlenen evde yapılan aramalar sonucu 48 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR