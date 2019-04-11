Jandarmadan Uyuşturucu Operasyon
44 dakika önce
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:24 Kaynak: AA
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Taksi ile Kırıkkale
'den Yerköy
'e gelen 4 şüphelinin uyuşturucu satacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.
Yerköy ilçesine bağlı Akpınar
köyünde taksiyi durduran ekipler, narkotik köpeği ile araçta yaptıkları aramada 100 gram esrar ele geçirdi.
Araçtaki Y.Z.Ü, M.D, N.K. ve A.E. gözaltına alındı.
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