Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyon

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyon

44 dakika önce

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyon, System.String[]
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Taksi ile Kırıkkale'den Yerköy'e gelen 4 şüphelinin uyuşturucu satacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

Yerköy ilçesine bağlı Akpınar köyünde taksiyi durduran ekipler, narkotik köpeği ile araçta yaptıkları aramada 100 gram esrar ele geçirdi.

Araçtaki Y.Z.Ü, M.D, N.K. ve A.E. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:24 Kaynak: AA
Yozgat, Jandarma, Güncel
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