Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

6 saat önce

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı uyuşturucu operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı, System.String[]

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı uyuşturucu operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. İki ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığınca Saltukova beldesi girişinde yapılan yol kontrolünde durdurulan aracın sürücüsü Z.K.'nın (43) üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 15 gram toz esrar, 10 gram kubar esrar ile 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli Z.K., cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak adli tahkikata başlandı.


Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince F.K (32) isimli kişinin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri getirerek Zonguldak ili ve ilçelerinde piyasaya süreceği bilgisi alındı.


Konuyla ilgili olarak Devrek Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karara istinaden şüphelinin içerisinde bulunduğu yolcu otobüsü saat 02.30'da durdurularak narkotik köpeğinin de katılımı ile arandı. Yapılan aramada şüphelinin çantasında 70 adet ekstasy hap, yaklaşık 10 gram parçalanmış ve toz haline gelmiş ekstasy ile 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli F.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmalar sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:37 Kaynak: İHA
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