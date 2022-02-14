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Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 32 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 32 şüpheliye gözaltı

14.02.2022 15:12
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 32 şüpheliye gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 19 olayda 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 19 olayda 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; 29 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında toplam 19 uyuşturucu olayında 32 şüpheli şahıs yakalandı. Olaylarda 380 gram metamfetamin, 247 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 75 gram kubar esrar maddesi, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 32 şüpheliye gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 32 şüpheliye gözaltı

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Samsun Valiliği, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 32 şüpheliye gözaltı - Son Dakika


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