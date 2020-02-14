Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaldı - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaldı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında Çaybükü köyünde operasyon düzenlendi. C.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, uyuşturucu kullanımına yarayan çeşitli aparatlar ile toplamda 4 gram kubar esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonda C.A. adlı şahıs gözaltına alınırken, olay hakkında inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:56 Kaynak: İHA
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