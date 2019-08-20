Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

1 saat önce

Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine yapılan operasyonda 55 kilo esrar ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]
Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine yapılan operasyonda 55 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Darende ilçesi Uzunhasan Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.Ö.'nün evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 55 kilo esrar, 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen tüfek, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 6 adet 7.65 mm çapında tabanca mermisi, 94 adet av tüfeği fişeği, 2 adet arama dedektörü ve malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA
Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:41 Kaynak: İHA
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