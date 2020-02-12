Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca KOM Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca KOM Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat çalışmaları sonucunda Çaycuma'nın Filyos Beldesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Şüpheli olan A.Ş. (30) isimli şahsın evine uyuşturucu madde ticareti yapmaktan operasyon düzenlendi. Şüpheli A.Ş.'nin evinde yapılan baskında 2 fişek içime hazır kubar esrar, 2 adet Extacy hap, 10 gr kubar esrar, 5 gr bonzai, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli A.Ş. gözaltına alınarak jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kim Kardashian'a özenen Linet, 30 bin TL'ye kalça operasyonu yaptırdı
Annesini döven ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Elbise dolabında yakalandı Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:38:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]