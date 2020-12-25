Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

25.12.2020 10:12
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

KONYA'nın Çumra ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde aramada satışa hazır 740 gram kubar, 108 gram toz esrarla yakalanan H.S., (56) gözaltına alındı.

KONYA'nın Çumra ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde aramada satışa hazır 740 gram kubar, 108 gram toz esrarla yakalanan H.S., (56) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H: S., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada satışa hazır 740 gram kubar, 108 gram toz esrar, hassas terazi, kubar esrarı toz haline getiren aparat, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Çumra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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