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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

06.11.2021 09:31
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan bir kişi ile birlikte kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan bir kişi ile birlikte kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesi Koğa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine A.A.C.'yi (58) gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.A.C. ile birlikte yaklaşık 2,5 kilo kubar esrar maddesi ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Jandarma, Kenevir, Samsun, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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