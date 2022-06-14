Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçeli Beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Niğde, Bor, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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