Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 1 ton 351 kilo toz esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 1 ton 351 kilo toz esrar ele geçirildi - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 1 ton 351 kilo toz esrar ele geçirildi

6 saat önce

Bingöl ve Diyarbakır jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada toprağa çuval ve bidonlarla gömülü halde 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 1 ton 351 kilo toz esrar ele geçirildi, System.String[]

Bingöl ve Diyarbakır jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada toprağa çuval ve bidonlarla gömülü halde 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yalaza köyü sınırlarında farklı noktalarda uyuşturucu madde olduğu bilgilisine ulaşıldı. Bunun üzerine Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler operasyon yaptı. Operasyonda narkotik köpekleri "Vana" ile "Öğle"nenin katılımıyla yapılan arazi taramasında 3 farklı noktada toprak altına bidon ve çuvallarla gömülmüş 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirildi. Toprak altından ekipleri 31 çuval ile 8 adet bidona konularak gömülen uyuşturucu maddelere el koydu.


Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, yasadışı kenevir ekiminden elde ettikleri yüklü miktarda toz esrar maddesini arazide toprak altına gömerek gizleyen şahıslara yönelik Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı unsurları ile müşterek olarak operasyon icra edildi. Operasyonda Diyarbakır Lice Yalaza köyünde, arazide 3 farklı noktada, toprak altına gömülmüş vaziyette 31 çuval ve 8 adet jelikan bidon içerisinde toplam 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Diyarbakır, Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:19 Kaynak: İHA
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