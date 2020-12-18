Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, piyasa değeri 500 bin lira olan uyuşturucu kimyasal madde ele geçirdi.

Jandarma tarafından merkez ilçede düzenlenen operasyonda A.P., isimli bir kişinin aracında arama yapıldı.

Yapılan aramada, yaklaşık piyasa değeri 500 bin lira olan (555) gram Kimyasal Madde (Civa), 1 adet hassas terazi ve (17) adet şırınga ele geçirildi. Jandarma tarafından ifadesi alınan A.P., adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR