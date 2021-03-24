Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
24.03.2021 14:25
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Sarız ilçesinde bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada; 30 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet pala ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ
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