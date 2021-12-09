JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, 187 gram uyuşturucu madde ile 54 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi.

Manavgat'ın Aşağı Pazarcı mahallesinde 7 ayrı suç kaydı olan E.Ö.'nün (28) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini elde eden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Şüphelinin evine yapılan operasyonda jandarma 140 gram skunk, 37 gram metamfetamin, 10 gram Afgan sakızı uyuşturucu maddeleri ile 54 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile av tüfeği ele geçirdi.

Yakalanan E.Ö.'nün jandarmada ifadesi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DURUMU

--------------

Jandarma tarafından ele geçirilen uyuşturucu madde ve av tüfeğinin sergilenmesi görüntüsü

HABER-KAMERA Ömer KARÇA MANAVGAT,(Antalya)(DHA)-