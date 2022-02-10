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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

10.02.2022 17:07
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kepsut ilçesinde yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kepsut ilçesinde yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Aldığı istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki şüphelinin ikametlerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Kepsut ilçesinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen iki kişiye düzenlenen operasyonda 105 gram metamfetamin, 124 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 155 adet dolu makaron, 850 gram tütün, 1 adet sarma makinası buldu. Yapılan aramalarda ayrıca 1 adet tabanca ile 1 adet av tüfeği ile 25 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli de yakalandı. - BALIKESİR

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Uyuşturucu Madde Ticareti, İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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