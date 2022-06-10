Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede rutin kontrollerini sürdüren Bursa İl Jandarma Suç Araştırma Timleri, bahçe içerisinde uyuşturucu kullanan B.G. ve Y.E.M.'yi tespit etti. Şüphelilerin üzerinde ve bahçede yapılan aramalarda 12 gram metamfetamin, 30 gram selvi, 1 adet çalıntı elektrikli motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet ve 1 adet çalıntı televizyon ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Yıldırım, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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