Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kilo esrar maddesi ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Melikgazi ilçesinde bir ikamete operasyon yaptı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 10 kilo 250 gram uyuşturucu madde ile çeşitli miktarlarda kenevir ve kenevir tohumu ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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