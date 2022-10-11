Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Melikgazi ilçesinde bir ikamete operasyon yaptı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 10 kilo 250 gram uyuşturucu madde ile çeşitli miktarlarda kenevir ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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