Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ilçesinde durdurulan araçtan bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.