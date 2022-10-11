Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

11.10.2022 19:46

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Melikgazi ilçesinde bir ikamete operasyon yaptı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 10 kilo 250 gram uyuşturucu madde ile çeşitli miktarlarda kenevir ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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