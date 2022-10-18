JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde jandarma 3 şüphelinin bulunduğu hafif ticari araçta yaptığı aramada 3 kilogram skunk, av tüfeği, tabanca, kelebek bıçak ve 14 adet av tüfeği mermisi ele geçirdi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Ekipler E.K., O.D. ve E.P.'nin temin ettikleri uyuşturucu maddeyi piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı. Jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 şüphelinin bulunduğu hafif ticari aracı takip eden ekipler baskın yaptı. Ekipler araçta, 3 kilogram skunk, av tüfeği, tabanca, kelebek bıçak ve 14 adet av tüfeği mermisi ele geçirdi.
Şüpheliler uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. (DHA)
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