Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Ekipler E.K., O.D. ve E.P.'nin temin ettikleri uyuşturucu maddeyi piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı. Jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 şüphelinin bulunduğu hafif ticari aracı takip eden ekipler baskın yaptı. Ekipler araçta, 3 kilogram skunk, av tüfeği, tabanca, kelebek bıçak ve 14 adet av tüfeği mermisi ele geçirdi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

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