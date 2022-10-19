Edinilen bilgiye göre, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtdere Mahallesi'nde F.S. isimli şüphelinin evine baskın yaptı. Operasyonda 2 kök skunk bitkisi, 440 gram kurutulmaya bırakılmış skunk, şeffaf kilitli poşet içerisinde 5 gram skunk tohumu ele geçirildi. F.S. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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