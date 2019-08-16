Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 393 gram kubar esrar maddesiyle birlikte 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:09 Kaynak: İHA
'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 393 gram kubar esrar maddesiyle birlikte 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun il jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba Kızılot Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, Vakıfköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yasa dışı dişi Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisini aldı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptıkları aramalarda ekili halde 35 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 393 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili B.D. ve O.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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