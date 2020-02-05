Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit Kozluk Mahallesi'nde bulunan bir evde S.T. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığını belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.T. ve S.Ç. isimli 2 kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda ise çeşitli cins ve marka uyuşturucu-uyarıcı özelliği bulunan 617 sentetik ecza hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, ifadelerinin alınması için Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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