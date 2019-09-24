Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satılan bir eve operasyon düzenledi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satılan bir eve operasyon düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.


İddiaya göre, jandarma ekipleri bir süredir uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle Kocabaş Mahallesi'nde oturan 25 yaşındaki Sabri G. ile 35 yaşındaki Serkan B.'yi takibe aldı. Jandarma ekipleri, bugün uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyon sonrası iki evde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 75 fişek esrar, 10 fişek metamfetamin ve 10 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs adliyeye sevk edildi. İki zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


7 dakikada 35 bin liralık soygun kamerada
Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 17:59:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]