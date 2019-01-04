Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
8 dakika önce
Adana'dan Bartın'a uyuşturucu madde getiren 3 kişi yakalandı.
Adana
'dan Bartın
'a uyuşturucu madde getiren 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Bartın'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Bartın İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 şüpheli merkez ilçe Akçamescit köyünde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 393 adet sentetik hap ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Devam eden soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olan 1 şüpheli şahıs da Kozcağız
Beldesinde ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 41 adet ectasy hap ele geçirildi. Olayda toplam 434 adet sentetik hap ecstasy ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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