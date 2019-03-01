Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
1 saat önce
Amasya'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Amasya'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Amasya'da uyuşturucu madde getirileceği yönünde duyum alan Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçan araç yapılan takip sonucu durduruldu. Sürücü C.A ile araçta olan A.K ve H.Y'nın araçtan indirilmesi sonrası yapılan aramada kenevir tohumları ve esrar parçacıkları görüldü. Aracın durdurulduğu noktanın 20 metre gerisinde yapılan kontrolde yol kenarında poşet içerisinde 36,77 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Alkol ve uyuşturucu madde kullandıkları anlaşılan 3 şahıs, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:32 Kaynak: İHA
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