Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 256 gram esrar ile 96 adet hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Honaz ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satışı yapan şahısların, uyuşturucu ticareti yapacağını bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler 3 şahsı fiziki takibe aldı. Ardından harekete geçen ekipler operasyon yaparak 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonunda 1 kilo 256 gram esrar ile 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonun ardından 3 adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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