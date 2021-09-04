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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

04.09.2021 21:30
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama, System.String[]

İZMİR'in 14 ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1155 kök Hint keneviri olmak üzere çok miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in 14 ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1155 kök Hint keneviri olmak üzere çok miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 26 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında Bayındır, Bergama, Buca, Dikili, Kemalpaşa, Kiraz, Karaburun, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Torbalı olmak üzere toplam 14 ilçede, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde operasyonlar düzenledi. Jandarma narkotik timlerinin, narkotik köpekleri ve drone destekli olarak düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında ormanlık alan içerisinde yasa dışı olarak ekili vaziyette toplam 1155 kök kenevir bitkisi, 4 kilo 373 gram kubar esrar maddesi, 18 sentetik hap, 6 gram bonzai, 48 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda, 42 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

Hint Keneviri, Uyuşturucu, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama - Son Dakika


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