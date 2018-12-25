Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu
48 dakika önce
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Sinop
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yürüten İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri bir eve operasyon düzenledi.
Hassas burunlu dedektör köpek Çevik'in de yer aldığı operasyonda, evde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:27 Kaynak: AA
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