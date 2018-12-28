Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis karayolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, şüphelinin üzerinde 7 adet extasy hap ve 14 gram toz esrar, aynı noktada durdurulan başka bir aracın tavan döşemesinin iç kısmına gizlenmiş vaziyette 90 gram metanfetamin ele geçirdi. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:41 Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa
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