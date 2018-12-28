Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis karayolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, şüphelinin üzerinde 7 adet extasy hap ve 14 gram toz esrar, aynı noktada durdurulan başka bir aracın tavan döşemesinin iç kısmına gizlenmiş vaziyette 90 gram metanfetamin ele geçirdi. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN

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