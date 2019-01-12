Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu
29 dakika önce
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Recepler köyündeki bir adrese İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Batman
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Recepler köyündeki bir adrese İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Eve yapılan operasyonda 2 kilo 230 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi, terör örgütüne ait bez parçası ile tarihi eser olduğu değerlendiren 5 adet metal parça ele geçirildiği belirtilirken, şüpheli A.K. gözaltına alındı, oğlu Y.K.'nin yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi. - BATMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:12 Kaynak: İHA
Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı
Bu Hafta Borsa, Altın, Dolar ve Euro Yatırımcısının Yüzünü Güldürdü
İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı, Uyuşturucu Rotası Deşifre Oldu
Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü