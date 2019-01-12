Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

29 dakika önce

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Recepler köyündeki bir adrese İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Recepler köyündeki bir adrese İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Eve yapılan operasyonda 2 kilo 230 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi, terör örgütüne ait bez parçası ile tarihi eser olduğu değerlendiren 5 adet metal parça ele geçirildiği belirtilirken, şüpheli A.K. gözaltına alındı, oğlu Y.K.'nin yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa
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