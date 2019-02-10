Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

18 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ekipler K.Y'nin ikamet ettiği evi didik didik aradı. Aramalarda belirli yerlere gizlenmiş halde 15 gram metanfetamin, hassas terazi ile bir miktar para ele geçirildi. Uyuşturucuyu el koyulurken, gözaltına alınan K.Y. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:41 Kaynak: İHA

İnegöl, Jandarma, 3. Sayfa
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