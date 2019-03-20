Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

54 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan şahsı suçüstü yakaladı.

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan şahsı suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri, devriye gezdikleri sırada, Kümeevleri mevkiinde şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içerisinde bir miktar metafetamin ile bir miktar skank ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücü T.B. (27) gözaltına alındı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Jandarma, 3. Sayfa
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