Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu
54 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan şahsı suçüstü yakaladı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan şahsı suçüstü yakaladı. Jandarma
ekipleri, devriye gezdikleri sırada, Kümeevleri mevkiinde şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içerisinde bir miktar metafetamin ile bir miktar skank ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücü T.B. (27) gözaltına alındı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:45 Kaynak: İHA
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