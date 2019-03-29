Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu bir şüphelinin aracında 25 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu bir şüphelinin aracında 25 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. 

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu M.A.'nın  "torbacı" olarak tabir edilen satıcılara uyuşturucu hap sattığını belirledi. Satış için özellikle kalabalık noktaları seçen şüpheliye takibe alan ekipler, operasyon yaptı. Yapılan operasyondan M.A.'nın aracından kilitli poşetler içerisinde 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. M.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:20 Kaynak: DHA

İstanbul, Jandarma, Güncel
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