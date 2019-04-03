Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çayıralan ilçesine bağlı Çokradan Mahallesi'nde, İ.T'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.T. gözaltın alınırken, evinde yapılan aramada, 478 adet Hint keneviri tohumu, 5 kök Hint keneviri bitkisi, 682 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 50 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:38 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
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