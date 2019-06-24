Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

17 dakika önce

Bartın'da gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bartın'da gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldıkları Amasra ilçesinde izinsiz Hint keneviri bitkisi ekildiği yönündeki ihbarın ardından operasyon için düşmeye bastı. Belirlenen adreslere yapılan baskın sonrası şüphelilerin evlerinde ve arazilerinde yapılan aramalarda 42 kök Hint keneviri bitkisi, bir adet ruhsatsız av tüfeği,141 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ele yakalandı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
Bartın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı Uykuda kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Liseli kız kurtarılamadı Rayların üstünde kalan minibüste kahreden detay: Kaçma fırsatı bulamadılar Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 20:52:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]